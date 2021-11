“Autunno in bianco e nero”: Pier Narciso Masi in concerto nella chiesa della Misericordia

Giovedì 25 novembre, alle 18.45, nella suggestiva chiesa della Misericordia di Grosseto, da anni cornice di indimenticabili esibizioni dove l’acustica e l’atmosfera raccolta si prestano particolarmente bene alla realizzazione di concerti solistici e di musica da camera, è in programma il concerto del maestro Pier Narciso Masi per “Recondite armonie”.

Pier Narciso Masi, senese, nato nel 1938, è oggi considerato uno dei massimi esponenti della musica da camera con pianoforte; ha al suo attivo innumerevoli esecuzioni pubbliche, dal duo al sestetto, in collaborazione con i più prestigiosi nomi del concertismo: tra i vari, Uto Ughi, Franco Rossi, Pina Carmirelli, Mario Ancillotti, Cristiano Rossi. Già allievo prediletto di Edwin Fischer e Carlo Zecchi, vincitore di concorsi internazionali (tra cui la seconda edizione del concorso Pozzoli), affianca a questa sua principale attività la carriera solista. Richiestissimo docente, ha insegnato per molti anni musica da camera all’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola; tiene oggi corsi di perfezionamento a Firenze, a Fusignano, a Lucca.

Il concerto, inserito all’interno della programmazione dell'”Autunno in bianco e nero“, giornate pianistiche internazionali, ed è organizzato dall’associazione culturale “Recondite armonie” con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e il supporto di numerosi sponsor pubblici e privati.

Eccezionale il programma che il maestro Masi interpreterà, tutto dedicato al genio di Beethoven, con tre celebri sonate del primo romanticismo che non hanno bisogno di presentazioni Sonata “quasi una Fantasia” numero 14 op.27 “Al chiaro di luna”, Sonata numero 21 op.53 “Aurora,” Sonata numero 23 op. 57″Appassionata”.

Biglietti

Prenotazione obbligatoria chiamando la segreteria del festival al numero 320.6812722 o scrivendo una mail all’indirizzo segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

E’ possibile acquistare il biglietto in prevendita all’edicola La Pace di Grosseto (in via della Pace, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore) o direttamente sul luogo del concerto da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Il costo del biglietto per il concerto è di 10 euro, intero, e 5 euro, ridotto, per gli associati a “Recondite Armonie”; è possibile sottoscrivere la tessera associativa al costo di 20 euro sul luogo del concerto. La tessera ha validità 365 giorni dal momento della sottoscrizione.

Ingresso con greenpass. Conduce la serata il giornalista Carlo Sestini.