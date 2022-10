“Autunno in Bianco e Nero”: Gianluca Faragli in concerto al Museo di storia naturale

Per l'”Autunno in Bianco e Nero“, giornate pianistiche internazionali 2022 promosse dall’associazione culturale Recondite Armonie con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e di numerosi sostenitori, appuntamento con il pianista piemontese Gianluca Faragli.

Il concerto è in programma sabato 29 ottobre, alle 17, al Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini, a Grosseto.

Il programma prevede musiche di Schumann, “Studi in forma di variazione WoO31”, Liszt, “Après une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata”, Brahms, “Sonata Op.1”.

Dopo il concerto, una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio, curata da Speroni Eventi, in collaborazione con numerose aziende maremmane sarà offerta a tutti i presenti.

Biglietti

Il costo del biglietto è di 10 euro, compresa la degustazione, la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio del concerto.

Prenotazione obbligatoria entro 2 giorni prima, chiamando la segreteria di Recondite Armonie al numero 320.6812722 o scrivendo una email a segreteria.reconditearmonie@gmail.com

Gianluca Faragli si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Ha proseguito gli studi con Maria Grazia Bellocchio al Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo, dove ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in pianoforte indirizzo solistico con il massimo dei voti.

Vincitore delle borse di studio Laudisi-Ponte e Giuseppe Ponta al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, ha arricchito la sua formazione partecipando a diverse masterclass in Italia e all’estero e ai Corsi di alto perfezionamento alla Contemporary Music Hub di Milano.

Ha partecipato a diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali, classificandosi sempre ai primi posti. Ha suonato da solista in Italia e all’estero con le Orchestre Junior Classica di Alessandria, Ligeia di Sanremo, “Mihail Jora” di Bacau, “Amici del Pianoforte” di Cosenza e Classica di Alessandria, collaborando con prestigiosi direttori, tra i quali Gudni Emilsson, Daniele Camiz e Arman Azemoon. Tiene regolarmente recital pianistici e concerti in formazioni da camera sia in Italia che all’estero nell’ambito di prestigiosi festival.