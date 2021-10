“Autunno in bianco e nero”: due concerti pianistici alla chiesa della Misericordia

Riprende la programmazione concertistica dell’associazione culturale “Recondite Armonie”, con la prima parte di “Autunno in bianco e nero“, giornate pianistiche internazionali.

Appuntamento ad ottobre, nei giorni di venerdì 29 e sabato 30, nella suggestiva chiesa della Misericordia di Grosseto, da anni cornice di indimenticabili concerti, dove saranno proposti due recital pianistici con inizio alle 18.00, con i pianisti Eloisa Cascio e Alessandro Marano.

Venerdì 29 ottobre il programma del concerto di Eloisa Cascio prevede:

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata n. 8 in la minore KV 310, Allegro maestoso, Andante cantabile con espressione, Presto;

Johannes Brahms, Due Rapsodie op.79, Agitato, Molto passionato ma non troppo allegro;

Franz Schubert Quattro, Improvvisi op.90, Allegro molto moderato, Allegro, Andante mosso e Allegretto.

Sabato 30 ottobre il programma del concerto di Alessandro Marano prevede:

Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia in re minore K 397;

Franz Joseph Haydn, Sonata Hob XVI:49;

Franz Liszt, Ballata n. 2 in si minore;

Verdi-Liszt, Aida, Danza sacra e duetto finale;

Wagner-Liszt, Fantasia su temi dell’opera Rienzi.

Prenotazione obbligatoria entro 3 giorni prima dello spettacolo chiamando la segreteria di “Recondite Armonie” al numero 320.6812722 o scrivendo un’email a segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

Ingresso con green pass.

Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti per le due serate in prevendita all’edicola La Pace di Grosseto (in via della Pace, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore) o direttamente sul luogo del concerto da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il costo del biglietto per ciascuno dei concerti è di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto per gli associati a Recondite Armonie); è possibile sottoscrivere la tessera associativa al costo di 20 euro sul luogo del concerto. La tessera ha validità 365 giorni dal momento della sottoscrizione.

Il direttore artistico della manifestazione è Diego Benocci.