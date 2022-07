“Autrice d’A-mare: Simona Cipriani presenta la sua trilogia

Venerdì 8 luglio, alle 21, nel parcheggio centrale in zona mare a Principina a Mare, l’associazione culturale Polis 2001 di Grosseto ha organizzato l’evento “Autrice d’A-mare – Letture sotto le stelle“, durante il quale il regista/attore Francesco Tarsi dialogherà con la scrittrice Simona Cipriani sulla sua trilogia, composta dai libri “La donna senza età”, “L’enigma del Coronavirus” e “Dante Alighieri ne ‘La valle dell’anima’”.

Informazioni e prenotazioni al numero 328.1086287 (ingresso libero)

Simona Cipriani

Nata ne “La valle dell’anima”, in Casentino, Simona Cipriani è una toscana Doc.

All’età di 6 anni ha deciso di diventare archeologa. Laureata all’Università degli Studi di Firenze in Lettere classiche, in Etruscologia, con il professore e maestro Giovannangelo Camporeale. Attualmente è membro del Gruppo di Etruscologi a Firenze. Specializzata poi sul turismo Incoming, “inventando” la professione di “Incoming Manager”. Progettista per bandi per finanziamenti pubblici. Docente ed esperta in corsi di formazione ed Università. Relatrice a convegni nell’ambito archeologico e turistico.

Ha pubblicato la monografia “Bronzetti etruschi nell’Appennino tosco-emiliano” (2003), articoli, dépliant, siti web. Seguendo da “Project Manager” il progetto de “Il cammino di Dante in Casentino”, si è talmente appassionata allo studio del sommo Poeta Dante Alighieri, che è arrivata ad una ricerca più profonda dell’anima umana, anche dal punto di vista psicologico. Così ha iniziato anche a “scrutare” l’anima della donna. La sua passione più grande è viaggiare e sa cosa sia “provare sulla propria pelle” il mal d’Africa.

Ha pubblicato: