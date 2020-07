Autovelox via Aurelia: le multe sono valide

La sentenza (n. 439/2000) emessa dal Tribunale di Grosseto è chiara: il giudice d’appello dà ragione alla Provincia di Grosseto, dopo la sentenza del Giudice di Pace che aveva precedentemente accolto il ricorso di un’azienda a cui veniva contestata la violazione del limite di velocità sul tratto dell’Aurelia, al km 163+250, rilevata con Autovelox mobile.

L’appello dell’Ente risulta fondato: l’infrazione è stata regolarmente accertata in presenza della Polizia provinciale e il rilevatore risulta correttamente tarato.

Ulteriori verifiche hanno rilevato che in caso di posizione non perfettamente perpendicolare delle fotocellule dell’apparecchio e dunque di non corrispondenza tra le misure dei due raggi laser che calcolano la velocità delle auto in entrata ed in uscita, il macchinario annulla la lettura: l’errato posizionamento non comporta errori di misura, semmai maggiori annullamenti. Inoltre è stato provato che un segnale inclinato rispetto alla carreggiata genera un incremento della distanza tra i due sensori e di conseguenza una velocità rilevata minore di quella effettiva.

Il ricorso è stato dunque respinto, condannando l’azienda a corrispondere le spese legali e processuali.