Autotrasporto, bonus patenti: dal 13 febbraio attiva la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture

Dal 6 febbraio per le autoscuole e dal 13 febbraio per gli utenti, sarà attiva la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere il bonus patente autotrasporto.

Il bonus permette di ottenere incentivi a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliono conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare Gianluigi Ferrara, responsabile del settore Trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto, al numero 0564.419606 o all’indirizzo e-mail gianluigi.ferrara@artigianigr.it.