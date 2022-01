Covid, 16 autisti di Autolinee Toscane assenti: “Servizio regolare in Maremma”

Anche per la giornata di lunedì 17 gennaio, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In base alle comunicazioni ricevute dai vari dipartimenti, sono 585 le assenze tra gli autisti causate, direttamente o indirettamente, dalla pandemia Covid-19.

Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza, causa malattie, infortuni o covid, di 82 autisti, di cui 39 a Siena, 16 a Grosseto, 19 ad Arezzo e 8 a Piombino.

Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, rimodulando la programmazione del servizio e dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari.

“Resta inteso che il programma che presentiamo può, purtroppo – si legge in una nota di Autolinee Toscane -, subire ancora modifiche e riduzioni se si verificheranno altre assenze di autisti o altri problemi durante la giornata“.

“Se riusciamo a garantire il servizio attuale, pur con queste difficoltà – spiega il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli –, è grazie ai nostri dipendenti che, dagli autisti alla manutenzione passando all’organizzazione, stanno dando il massimo in questi giorni complicati. Li vogliamo ringraziare”.

“Di seguito l’elenco delle criticità previste, divise per provincia e servizio – spiega Autolinee Toscane –. Tutto ciò al netto, lo ribadiamo, di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi“.

Grosseto – Servizi urbani ed extraurbani

Per la sede operativa di Grosseto, pur in presenza di assenze tra gli autisti, tutti i turni sono coperti e quindi i collegamenti urbani ed extraurbani saranno svolti regolarmente.