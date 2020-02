Risparmio idrico: contributi del Comune per nuovi sistemi, autoclavi e impianti di sollevamento

Nella logica di razionalizzare l’impiego della risorsa idrica e per rispondere alla carenza di approvvigionamento idrico delle utenze domestiche e produttive, il Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato un bando, che prevede l’assegnazione di contributi in conto capitale, sulla realizzazione di sistemi di risparmio idrico, autoclavi e impianti di sollevamento idrico.

La contribuzione potrà essere richiesta sugli impianti per il recupero dell’acqua piovana, costituiti da sistemi di captazione, filtratura ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, e sugli impianti di deposito acqua, quali autoclavi e serbatoi in pressione, comprensivi degli impianti di sollevamento e pompaggio.

L’intervento contributivo del Comune è determinato nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta Iva compresa, debitamente documentata mediante presentazione delle fatture. L’importo massimo di contributo è di 2mila euro per ogni singolo intervento di realizzazione e installazione di impianti di recupero dell’acqua piovana e di mille euro per ogni singolo intervento di realizzazione e installazione di autoclave ed impianti annessi. Sono ammissibili a contributo le spese tecniche, le spese di acquisto materiali, quelle relative alle opere murarie/movimento terra e ai lavori in genere e le spese di installazione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2021 all’ufficio protocollo del Comune di Monterotondo Marittimo, in via Bardelloni. Potranno essere inviate mediante Pec, all’indirizzo comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it, o consegnate a mano scrivendo sulla busta “Bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di sistemi di risparmio idrico di autoclavi, impianti di sollevamento idrico”.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Il presente avviso è reperibile sul sito www.comune.monterotondomarittimo.gr.it alla sezione “Bandi”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio tecnico comunale di Monterotondo Marittimo, ai seguenti recapiti: ingegner Antonio Guerrini – e-mail a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it – tel. 0566.906363; geometra Omar Trainito – e-mail o.trainito@cosvig.it – tel. 0566.906364.