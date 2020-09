Scuolabus: sale solo chi presenta l’autocertificazione, le norme da rispettare

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, i genitori degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico scuolabus dovranno compilare e firmare l’atto di impegno (scaricabile dal sito internet del Comune di Manciano) nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

La certificazione dovrà essere presentata prima di salire sul mezzo, alla fermata dei bus, solo una volta e sarà valida fino alla fine dell’emergenza. Nel caso di mancata consegna dell’autocertificazione, gli alunni non potranno salire sul mezzo.

L’atto di impegno consiste nella misurazione della febbre a casa degli alunni/studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; a non far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli alunni/studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.

Nel rispetto di tutte le disposizioni normative attuali e/o future in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid, con particolare attenzione a quanto previsto in materia di trasporto scolastico. Per qualsiasi informazione, l’ufficio Servizi scolastici del Comune di Manciano è a disposizione al numero 329.6504962.