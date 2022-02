Auto usate: sempre più persone le scelgono, ma convengono davvero?

Complici l’indisponibilità di alcune materie prime e i ritardi lungo la filiera automobilistica, le auto usate sono diventate negli ultimi due anni le vere protagoniste del mercato dell’automobile: chi ha voluto acquistare una vettura è stato a volte quasi costretto a prenderla di seconda mano, tanto che, se si guarda ai dati su passaggi di proprietà e re-immatricolazioni, ci si può imbattere in numeri davvero inaspettati. Quello che faremo di seguito è, invece, riassumere i motivi per cui acquistare un’auto usata conviene e non solo alle proprie tasche.

Dal costo alla necessità di fare una scelta amica dell’ambiente: cosa spinge ad acquistare auto usate

Tra i motivi che da quando è iniziata l’emergenza sanitaria ha spinto chi proprio non voleva rinunciare all’auto di proprietà verso il mercato second hand c’è, infatti, inevitabilmente il costo minore che hanno le automobili di seconda mano. È difficile generalizzare o individuare il range di spesa per un’auto usata perché molto dipende da marca e modello, finiture e accessori in dotazione, anno di immatricolazione e chilometri percorsi, stato effettivo in cui si trova la vettura. Quello che si può dire in via generica è che una parte del risparmio nell’acquistare un’auto di seconda mano deriva dal non dover subire subito il deprezzamento dell’IVA con cui deve fare i conti invece chi acquista un’auto nuova e, in secondo luogo, dal fatto che anche in seguito la svalutazione della vettura procederà a ritmi più lenti.

Con un po’ di cura e prendendosi tutto il tempo di cui si ha bisogno per scegliere, insomma, si possono fare ottimi affari anche con le macchine usate. Anche senza contare il cosiddetto usato a chilometro zero, i rivenditori di auto usate più forniti hanno spesso nel loro parco macchine vetture che, anche se anziane per anno di immatricolazione, hanno percorso pochi chilometri o che sono ancora coperte da assicurazione perché il proprietario originario aveva stipulato formule atipiche al momento dell’acquisto o che, ancora, provengono da una flotta di auto aziendali o di auto a noleggio e sono per questo di modelli recenti e in ottime condizioni. Anche l’assortimento di auto usate non ha oggi niente da invidiare a quello di vetture nuove e di prima immatricolazione: che si stia cercando una Mini Cooper usata, qualsia altra utilitaria o invece un monovolume o un Suv, non si dovrebbe avere difficoltà a trovare quello che fa più al caso proprio. Spesso, anzi, optare per l’usato è l’unico modo per permettersi la propria vettura del cuore o accessoriata con tutti i plus che si desiderano anche quando il budget che si ha a disposizione è inferiore al suo prezzo di mercato.

Non si possono non citare, almeno, altre due ragioni che oggi portano ad acquistare un usato. È la scelta più sicura, innanzitutto, in città, per un uso quotidiano e quando non ci si voglia stressare troppo per la paura di piccoli ammaccamenti che possono rovinare soprattutto esteticamente l’auto. Per molto versi, però, è una scelta anche amica dell’ambiente, considerato che in questo modo si allunga il ciclo di vita della vettura e si evita che finisca rottamata o in autorimessa, con tutto quello che comporta il suo corretto smaltimento, quando è ancora utilizzabile.