Incidente lungo la strada delle Collacchie: auto si ribalta, tre uomini feriti

Incidente stradale lungo la strada delle Collacchie, nel tratto dopo Marina di Grosseto.

Intorno alle 9.30 di questa mattina, per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata e sono rimaste ferite tre persone: l’autista del mezzo e due passeggeri.

Il più grave, un uomo di 25 anni, è stato trasportato in codice 3 con elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Altri due uomini, il primo di 41 anni e il secondo di 20 anni, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi.