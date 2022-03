Auto sfrenata investe anziano e lo schiaccia contro un’altra vettura: trasportato a Siena

Nel primo pomeriggio di oggi, un uomo di 77 anni è stato investito da un’auto che si è sfrenata in una via del centro di Manciano.

Attimi di paura, durante i quali molti passanti nella via principale del paese hanno assistito alla scena, accorrendo in soccorso dell’anziano.

L’auto sfrenata ha investito l’uomo, schiacciandolo contro un’altra auto. Sul posto è arrivata subito l’ambulanza dell’emergenza sanitaria di Manciano, che ha soccorso l’anziano e lo ha trasportato al campo sportivo, dove è sopraggiunto Pegaso.

L’uomo, fortunatamente in condizioni non gravi, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Siena. Sul posto anche i carabinieri di Manciano per i rilievi.