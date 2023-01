Incidente in città: uomo investito da un’auto, trasportato in ospedale

I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 18.15, a Grosseto, per soccorrere un uomo investito da un’auto in via Pirandello, all’angolo con via Giusti.

L’uomo, di 52 anni, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto

Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’automedica di Grosseto e un’ambulanza della Misericordia, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi.