Auto in fiamme a Castiglione della Pescaia

Questa mattina, un’auto, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco, in località Ampio, nel Comune di Castiglione della Pescaia.

Su chiamata di un passante, la squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto, intervenuta per l’incendio dell’auto in sosta lungo la strada provinciale, ha provveduto al completo spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri di Castiglione della Pescaia. Non si registrano feriti.