Auto esce fuori strada e finisce in un campo

Un incidente stradale è avvenuto, alle 20:45, sulla strada del Cipressino, a Paganico, ed ha visto un’auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita nel terreno adiacente.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, il personale medico del 118.