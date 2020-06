Auto elettriche, in arrivo una stazione di ricarica in paese: “Potrà essere utilizzata senza spesa”

“Il lavoro iniziato da un anno a questa parte, teso a cercare di rendere il Comune di Castel del Piano un Comune sostenibile nei temi ambientali, come si dice in questi giorni ‘Green’, ha compiuto in questa settimana un ulteriore passo in avanti“.

A dichiararlo è Renzo Rossi, assessore comunale all’ambiente.

“E’ infatti con grande soddisfazione che si rende noto che è stata definita ed approvata in giunta la realizzazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici e la gestione del servizio di ricarica elettrica, che sarà a disposizione di tutti i cittadini gratuitamente. In pratica – continua l’assessore –, tutti i possessori di veicoli elettrici o ibridi potranno recarsi alle colonnine di fornitura di energia elettrica di prossima installazione e caricare la propria autovettura senza alcuna spesa. La stazione di ricarica sarà installata presso il primo piazzale in basso in via Po e sarà dotato di apposito parcheggio in prossimità delle colonnine di ricarica elettrica“.

“L’obbiettivo ormai consolidato di poter seguire gli obiettivi energetico- climatici, così come stabilito dalle politiche di sviluppo sostenibile dettata dall’Unione Europea, che ricordiamo essere la diminuzione delle emissioni di gas serra del 40%, l’aumento al 32% della produzione da fonti rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica del 32,5%, passa da scelte di politica ambientale come questa compiuta dalla nostra amministrazione – afferma Rossi -. Permettere ai cittadini di usare energia elettrica per le proprie autov anziché combustibili climalteranti e farlo gratis, significa dare vita ad un circolo virtuoso di buone pratiche ambientali da cui un Comune non può ormai più discostarsi. In questa direzione stiamo anche lavorando per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica per le biciclette, di cui ormai il nostro Comune ambisce a diventare un luogo di riferimento per gli e-bikers di tutta la Toscana“.

“Rendere il Comune di Castel del Piano un comune sostenibile ambientalmente per i cittadini e turisti e farlo sviluppando l’economia del territorio attraverso la nascita e la crescita di imprese locali che investono in questo settore, crediamo sia la strada da percorrere per un futuro migliore da vivere nella nostra comunità“, conclude l’assessore.