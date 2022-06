Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, lunedì 28 giugno, alle 13.20 circa, sulla Strada provinciale 7, vicino Cinigiano.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada e ha urtato un muretto esterno di un’abitazione. Il conducente, un uomo, è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Cinigiano e della Misericordia Paganico, oltre ai Carabinieri per i rilievi.