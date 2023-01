Auto perde il controllo e sbatte contro un lampione all’inizio del corso

Incidente oggi pomeriggio all’inizio di corso Carducci, a Grosseto.

Intorno alle 17.30, un uomo alla guida di un’Audi Q2, nell’uscire dal parcheggio di fronte alla gioielleria, in piazza Monte dei Paschi di Siena, per cause in corso di accertamento ha colpito in pieno un lampione della luce.

Il palo è rimasto piegato a causa dell’urto, mentre il lampione è schizzato dall’altra parte della strada, sempre all’inizio del corso, fortunatamente senza colpire i passanti.

Sul posto, sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.