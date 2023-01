Incidente sull’Aurelia: auto sbatte contro il guard rail, due persone ferite

Incidente stradale sull’Aurelia, un chilometro dopo lo svincolo di Follonica, in direzione nord.

Questa mattina, intorno alle 8.30, per cause in corso di accertamento, un’auto ha urtato il guard rail e due persone sono rimaste ferite.

Una donna di 45 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto insieme ad un uomo di 74 anni, in codice 1.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Follonica, le ambulanze della Misericordia di Follonica e della Croce Rossa di Gavorrano e la Polizia Stradale per i rilievi.