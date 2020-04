Giornata Mondiale della Terra, auto aziendali elettriche per una ripartenza verde con AdF

Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario. È questa la data simbolo scelta da AdF per presentare AdF Green, la svolta ecologica a favore della mobilità elettrica.

Il progetto prevede l’introduzione nel parco macchine aziendale delle prime auto elettriche, nonché l’installazione di punti di ricarica attrezzati nei pressi delle sedi aziendali di Siena e Grosseto, a disposizione di tutta la cittadinanza. Lo stesso invito “Coloriamo il futuro di verde”, scelto da AdF per celebrare la giornata, va in questa direzione.

“Un impulso verso la mobilità green a favore di tutto il territorio – fa sapere Piero Ferrari, amministratore delegato AdF – un’azione concreta per contribuire ad una ripartenza nel segno della sostenibilità“.

AdF durante l’emergenza non si è mai fermata, garantendo un servizio essenziale con continuità, efficienza e qualità. Il lavoro è proseguito, in sicurezza, sia grazie all’impegno degli operativi sul territorio che a quello degli oltre 230 dipendenti in smart working. Sono state effettuate le manutenzioni necessarie e portati avanti, dove possibile, progetti e investimenti. Per offrire ancora più attenzione al cliente in un momento di distanza e difficoltà, AdF ha messo poi in campo azioni e nuovi servizi per essere #lontanimavicini. Il ruolo dell’azienda, però, non si ferma qui.

“Da parte nostra – spiega Ferrari – in questo momento è ancora più forte la volontà di adempiere alla nostra mission aziendale: lavorare per il benessere della comunità e del territorio. Se la sostenibilità è il primo dei pilastri su cui abbiamo basato il nostro piano industriale, gli altri due sono innovazione e investimenti. AdF Green è anche questo: innovazione e investimenti al servizio del territorio, nel rispetto del pianeta e dell’essere umano. Un nuovo modo di muoverci, più ecologico e sostenibile”.

“Per un futuro sempre più green – prosegue Ferrari – servono idee semplici e praticabili che interessino le famiglie e possano migliorare le nostre abitudini. Il cambiamento passa da ciò che ciascuno fa nel proprio quotidiano. In generale, ci sono tanti aspetti della vita vissuta che possono essere alleggeriti. Semplificare, velocizzare e sburocratizzare”.

Per l’inaugurazione delle prime colonnine, originariamente programmata proprio per questo Earth Day 2020, AdF attenderà il momento in cui sarà possibile condividerla con le istituzioni, i cittadini e tutti i soggetti del territorio. AdF Green è un progetto che guarda al futuro e che merita di essere partecipato e sentito da tutti come un bene comune.

Dopo la Giornata Mondiale dell’Acqua, celebrata da AdF il mese scorso, l’Earth Day rappresenta quindi un’altra occasione per fare un passo avanti verso uno sviluppo sostenibile e in armonia con la natura che ci ospita.

Foto d’archivio