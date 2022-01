Covid, 27 autisti assenti in provincia di Grosseto: possibili disagi per Autolinee Toscane

Nella giornata di domani, lunedì 10 gennaio, come annunciato, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid, molti autisti non potranno lavorare.

Per il dipartimento Sud di Autolinee Toscana, con i dati aggiornati al pomeriggio odierno, sono previste le assenze di 53 autisti a Siena; 27 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino, per un totale di 111 autisti in malattia o comunque impossibilitati a lavorare.

“Per questo sono previsti disagi sui servizi urbani ed extraurbani, data la piena ripresa dell’attività scolastica – si legge in una nota di Autolinee Toscane -. Ci dispiace, ma stiamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Per questo desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento a tutti i nostri dipendenti”.

Provincia di Grosseto

Possibili disagi sono previsti per la sede operativa di Grosseto sui collegamenti urbani ed extraurbani, con l’attuale previsione di tre turni scoperti che potrebbero determinare disservizi per l’utenza.