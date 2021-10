“Auschwitz, viaggio nella memoria”: al via la mostra fotografica di Gaetano Mendola

Dieci immagini in bianco e nero che raccontano l’orrore del campo di sterminio di Birkenau.

È la mostra fotografica “Auschwitz, viaggio nella memoria” con le immagini di Gaetano Mendola, che sarà esposta al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura da giovedì 7 a domenica 24 ottobre: l’inaugurazione – alla quale parteciperà anche una delegazione della comunità ebraica di Grosseto – è fissata per giovedì 7 ottobre alle 18.30 (ingresso libero e gratuito, con Green pass; in seguito apertura al pubblico dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

«Il complesso di Birkenau, afferente al campo di concentramento di Auschwitz – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse –, diventò operativo l’8 ottobre 1941, esattamente 70 anni fa. In ricordo di quella data, Clarisse Arte allestisce una mostra di 10 fotografie in bianco e nero al platino e palladio scattate ad Auschwitz da Gaetano Mendola, fotografo esperto in tecniche antiche».

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066, scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com, clarissearte@fondazionegrossetocultura.it o consultare il sito www.clarissegrosseto.it.