Rama: il patrimonio si rafforza, il capitale sociale sale a 4 milioni di euro

L’assemblea straordinaria dei soci di Rama Spa, riunita oggi martedì 3 agosto, ha approvato all’unanimità la proposta avanzata dal Cda di innalzare il capitale sociale fino a 4 milioni di euro.

L’incremento in forma gratuita è stato possibile in seguito alla decisione di rimodulare la composizione di capitale e riserve: con questa decisione, quindi, il capitale sociale da 1,650 milioni sale a 4 milioni di euro. Permangono comunque a riserva circa 800mila euro, concretizzando così un importante rafforzamento del patrimonio societario.

“Questo atto, deciso oggi all’unanimità dai soci intervenuti – commenta il presidente di Rama Spa, Guido Delmirani –, è stato possibile in seguito al buon operato nella gestione aziendale portata avanti in questi anni e culminata con la positiva rivalutazione dei beni societari, riconosciuta in sede di definizione dei valori nel passaggio di consegne al nuovo gestore individuato dalla Regione Toscana per la gestione regionale del servizio di trasporto pubblico locale”.

“Questo significativo incremento patrimoniale di Rama – aggiunge Delmirani – testimonia inoltre la ritrovata solidità della società. A ciò si aggiunge anche la crescita di valore a beneficio degli azionisti, dato che il valore delle azioni di Rama è più che raddoppiato, passando dal valore nominale di 1 euro a quello di 2,42 euro“.