Via libera al progetto: la scuola di musica ospiterà tre classi della scuola media

Sono stati approvati oggi in Giunta i due progetti esecutivi per la riqualificazione dell’istituto musicale “Palmiero Giannetti” di via Bulgaria, a Grosseto.

Il locale è stato infatti definito idoneo ad ospitare tre classi della scuola media “Leonardo Da Vinci” che ne condivideranno l’uso con l’istituto musicale, in vista del prossimo inizio del nuovo anno scolastico, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle lezioni a causa del perdurare della pandemia da covid-19.

Tra le varie opere previste ci sono la messa in sicurezza del solaio di copertura del portico di accesso all’edificio, situato tra piazza Cavalieri e viale Europa, per un valore totale di circa 11mila euro, e il conseguente rifacimento dell’illuminazione a servizio della struttura. In più, sono previsti ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, dal valore di circa 30mila euro, per l’incremento dei servizi igienico-sanitari presenti al piano terra e un intervento di messa in sicurezza di un vespaio (vano isolante) danneggiato da un cedimento in corrispondenza dell’atrio scale sud ovest.

Lo scopo degli interventi è quello di garantire, in generale, stabilità e sicurezza all’intero edificio che ospita l’istituto musicale, ma anche adeguati servizi e condizioni di fruizione per l’attività didattica che sarà qui svolta dalle classi della “Leonardo da Vinci”.