Nuovo anno scolastico: gli auguri dell’assessore a studenti e docenti

«Il primo giorno di scuola rappresenta una di quelle esperienze che coinvolgono una comunità intera. Studenti, genitori, docenti, personale Ata, inizieranno insieme una nuova avventura che, se affrontata con passione e animo sereno, porterà i bambini ed i ragazzi ad essere protagonisti del loro e del nostro futuro».

A dichiararlo è Susanna Lorenzini, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Castiglione della Pescaia.

«La scuola – sostiene Lorenzini – è per eccellenza un luogo di crescita e di apprendimento, un luogo dove si impara a confrontarci con molteplici figure che per lavorare bene devono collaborare fra loro, rapportarsi e aiutarsi a vicenda. Un mondo in miniatura con delle regole da rispettare e difficoltà da superare. Un tassello fondamentale nella vita di tutti, un passaggio di crescita sulla strada della formazione».

«Con la consapevolezza di tutto ciò – prosegue l’assessore –, garantendo come sempre la totale disponibilità e presenza dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, per quanto di propria competenza, a nome del sindaco, della Giunta e di tutti i Consiglieri comunali, auguro buon anno scolastico a tutti. Partendo dagli alunni, a chi già c’era e a chi è appena arrivato. Buon anno ai docenti e a tutto il personale, con un grazie anticipato per la professionalità con la quale, pur fra le mille difficoltà, contribuiranno a realizzare nel nostro comune una scuola di alta qualità».

«Un augurio particolare – conclude Susanna Lorenzini – quest’anno al nuovo dirigente scolastico che avrà il compito di affrontare questa nuova sfida e guidare tutti nel meraviglioso cammino del nuovo anno scolastico. Buona scuola».