Nuovo anno scolastico: gli auguri del sindaco a studenti, docenti e personale

“Un augurio a tutti i ragazzi, alle insegnanti ed al personale scolastico ed uno particolare agli alunni, al personale docente e a quello scolastico del comune di Montieri“.

A dichiararlo è il sindaco Nicola Verruzzi.

“Un augurio affinché possa questo essere un anno prezioso e ricco di nuove conquiste. La scuola pubblica costituisce un tassello fondamentale nell’ossatura del nostro paese, un momento di formazione e di crescita individuale e collettiva che va tutelato e valorizzato con forza – spiega il sindaco -. Un enorme grazie a tutti coloro i quali si adoperano per diffondere il seme della conoscenza e per far eccellere il nostro sistema scolastico, soprattutto in contesti difficili. Un pensiero particolare ai più piccoli, a chi stamattina ha mosso i primi passi e ha indossato lo zaino per la prima volta. Buon anno scolastico a tutti!!”.