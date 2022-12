Dall’Opi auguri di Natale a infermieri, operatori e pazienti: “Tuteliamo sanità pubblica”

L’Ordine degli infermieri di Grosseto fa gli auguri di Natale e di buone feste a tutti, in particolar modo a tutti gli assistiti che anche sotto le festività hanno, purtroppo, bisogno di cure, e a tutti gli infermieri e gli operatori sanitari che durante queste vacanze non smetteranno di lavorare.

“Lo facciamo in un giorno simbolico, il 23 dicembre, perché proprio in questa data è stata promulgata la legge 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale. E l’appello che ci sentiamo di fare – dichiara Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto – è quello di prendersi cura del servizio sanitario nazionale e regionale. A questi sistemi spesso è giusto muovere critiche, meglio se costruttive, come anche il nostro Ordine fa, ma dobbiamo anche attribuire loro la giusta importanza: il servizio sanitario è sempre più prezioso. Presenta criticità, certo, ma anche tanti elementi eccellenti, percorsi che funzionano e che lo rendono unico tra i sistemi sanitari nel mondo, per il suo carattere universalistico e solidaristico. Proprio per questo il nostro dovere come operatori della sanità è di sorvegliarlo e prendercene cura. Il rischio maggiore che stiamo correndo, infatti, è quello di un’eccessiva privatizzazione del servizio sanitario nazionale, che potrebbe farci rimpiangere i momenti di conflitto, e questo non dobbiamo permetterlo: perché non possiamo accorgerci del valore del sistema della sanità pubblica solo dopo averlo perso“.