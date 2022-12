Festività natalizie: gli auguri del Questore al personale e alle specialità della Polizia

Aria natalizia anche in Questura.

Questa mattina, il Questore Antonio Mannoni ha incontrato il personale della Questura e delle specialità della Polizia di Stato in servizio a Grosseto per il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie.

Nel corso di una breve cerimonia, iniziata con la Santa Messa, celebrata dal cappellano della Polizia di Stato, il Questore ha voluto ringraziare tutti i suoi collaboratori, le donne e gli uomini della Questura e delle Specialità per l’impegno quotidiano a tutela della comunità della provincia di Grosseto; nell’occasione alcuni poliziotti sono stati premiati con attestati di lode e di compiacimento.

C’è poi stato spazio per alcune riflessioni sull’attività della Polizia e sullo scenario locale della sicurezza pubblica, al termine di un anno che ha visto la Polizia di Stato impegnata ad affrontare numerose e multiformi problematiche.

Il Questore ha fatto riferimento all’ordine ed alla sicurezza pubblica, al controllo del territorio, alla prevenzione della minaccia terroristica, alla gestione delle tante emergenze, da quelle di protezione civile all’accoglienza dei richiedenti asilo politico, alle diverse esigenze di confronto operativo con gli enti locali, tutte tematiche di strettissima attualità affrontate dalla Polizia di Stato con competenza e professionalità, ma anche con un approccio di disponibilità al dialogo ed al confronto.

E’ stata anche l’occasione per richiamare l’attenzione sui servizi predisposti per le festività, usualmente caratterizzate da un sensibile aumento della circolazione di persone e di denaro; il Questore ha invitato tutto il personale a prestare massimo impegno e grande attenzione nei servizi straordinari che sono stati organizzati per intensificare l’azione generale di prevenzione e contrasto del crimine, affinché l’intera comunità possa trascorrere le festività in serenità e sicurezza.

Al termine si è dato spazio ad un momento conviviale con lo scambio di auguri tra il personale ed un brindisi.