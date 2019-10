“Auguri a te e famiglia”: in scena la commedia scritta dagli attori dello Studio Enterprise

L’esperimento di successo è destinato a ripetersi.

Dopo l’esperienza de “La sala d’attesa”, andato in scena anno scorso, questa volta tocca a un’altra commedia. Il titolo è “Auguri a te e famiglia” e anche in questa circostanza la sceneggiatura è scritta dagli attori, ovvero gli allievi dello Studio Enterprise.

Il nuovo spettacolo andrà in scena al teatro Enterprise di via Giordania in due date, con un doppio appuntamento: mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, alle 18.30 e alle 21.30. Uno spettacolo che rappresenta anche una divertente anticipazione del Natale, con gli allievi/attori che hanno curato la stesura della sceneggiatura. Una commedia che non mancherà di far emozionare e ridere il pubblico presente.

Per la scuola di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini, che curerà la regia dello spettacolo, si tratta di un gradito ritorno che vedrà salire sul palcoscenico Moreno Toninelli, Chiara Faenzi, Livia Amatucci, Marta Giannini, Rebecca Mancineschi, Kyle Cavallo, Giulia Meola, Caterina Masala, Patrizia Gavazzi, Leonella Valenti, Andrea Lettieri, Sandra Zanelli, Andrea Vagnoli, Tommaso Compagnucci, Elena Romano, Gaia Mancaniello e Maria Giunta.

Aiuto regia di Chiara Lippi e Stefano Dori, assistenza di Giulia Meola, Caterina Masala, Aurora Zamperini, scenografie di Lidia Tavanti e Valerio Brignili.

La voce narrante è del doppiatore Luca Biagini (voce italiana di John Malkovich, Michael Keaton, Bruce Willis e tanti altri), maestro ospite della scuola grossetana.