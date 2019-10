Audacia per reinventare la cucina maremmana. La storia di Federica e Silvia.

Federica Rittieri e Silvia Sarcoli sono le due giovani artefici di “Amorvino”, il bellissimo ristorante all’interno della Tenuta Fertuna, in località Grilli.

“Amorvino” è molto diverso dalla trattoria che ci si aspetta da queste parti ed è nato grazie al coraggio di queste ragazze che avevano già scelto rimboccarsi le maniche e tentare di fare della propria passione un lavoro, iniziato però in tutt’altro contesto.

“Proprio così” – conferma Federica- “abbiamo iniziato nel 2014 ammodernando un piccolo bar di paese, a Grilli. Volevamo dare nuova vita a quel circolino trasformandolo in un ristorante. Nel 2017 Il Gruppo Meregalli, proprietario di Tenuta Fertuna, ci ha proposto di ideare un nuovo ristorante all’interno della villa, non lontano da “Caffè Corretto”, il nostro primo locale. Così abbiamo “raddoppiato” dando vita a Amorvino.”

Silvia: “Amorvino è molto legato alla proprietà, con la quale collaboriamo in maniera proficua, con stima reciproca e con l’entusiamo che solo un azienda così grande e in continua evoluzione può dare. “

Federica, tu sei la chef, parliamo della cucina.

Federica: “La nostra cucina predilige il pesce, soprattutto locale, con abbinamenti delicati ma tradizionali solo nei profumi. Ne sono esempi la lasagnetta di zucca, gamberi, bufala affumicata e guanciola croccante o, tra i dolci, la tartellette con crema inglese al basilico e lamponi. E’ una cucina rispettosa delle materie prime trattate con cotture veloci o a bassa temperatura. Siamo plastic-free e quando possibile usiamo prodotti biologici.”

La Maremma come ha accolto questa rivisitazione di piatti tipici?

Federica: “Portare avanti il nostro concetto di ristorazione nella nostra terra non è sempre facile, capita di scontrarsi con integralisti della tradizione. Ma questa è casa nostra, ne conosciamo tutti i tratti, anche quelli più duri e per questo ci piace la sfida di proporre qualcosa di nuovo. Una cucina rivisitata come la nostra può raggiungere poi un pubblico più ampio, diverso e alla ricerca di nuovi sapori. Molti turisti ci tornano a trovare ogni anno..” “E tanti altri clienti –conclude Silvia– fanno molta strada per venirci a trovare regolarmente. Questa fidelizzazione ci fa capire che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta.”