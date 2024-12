Torna “Winter Wine”: calici di vino, cantine aperte, degustazioni e musica in paese

Pitigliano (Grosseto). A Pitigliano, sabato 4 gennaio, tornano protagonisti i vini del territorio con la quarta edizione di “Winter Wine”: a partire dalle 18 apriranno le antiche cantine monumentali del centro storico con degustazione guidata a cura dell’Onav. Oltre al vino, saranno allestiti quattro punti ristoro lungo il percorso con crostini, salumi e formaggi, pane e porchetta, tozzetti e anacini.

Immersi in un’atmosfera magica, le varie tappe eno-gastronomiche saranno accompagnate dalla musica dal vivo: dalle 18 si esibiranno “Tre pazzi avanti” in via Roma; “Route74” in piazza San Gregorio; “Lenny Arancio” in via Vignoli; Rachele Marinelli in via Zuccarelli.

Infine, in piazza San Gregorio VII, a partire dalle 22, si terrà il concerto della band “Moon Risers”.

Diciannove i vini in degustazione prodotti quasi tutti dalle aziende del territorio, fatta eccezione per i vini Kosher, proposti da un’azienda di Montepulciano. Si tratta di vini che hanno la certificazione per essere consumati anche da persone di fede ebraica.

L’iniziativa è promossa dalla pro loco l’Orso in collaborazione con il Comune di Pitigliano.

“Edizione dopo edizione ‘Winter Wine’ offre una vetrina importante alle nostre produzioni vitivinicole, nella particolare atmosfera delle festività natalizie a Pitigliano. – commenta Claudia Elmi, assessore al turismo di Pitigliano – Puntiamo sul valore delle produzioni tipiche locali come uno degli elementi chiave della nostra identità turistica. Eventi come questo, che impreziosiscono il cartellone delle festività natalizie, offrono un’occasione in più per richiamare i turisti e prolungare la loro permanenza sul nostro territorio durante la stagione invernale”.

Le aziende e i vini di questa edizione di “Winter Wine”

Azienda Adonea- Vini Suana Rosso Toscana Igt; Lunasie – Bianco di Pitigliano.

Cantina della luce – Vini Alter ego rosso; Radici bianco.

Cantina di Pitigliano – Vini Via Cava Gradone – Ciliegiolo Maremma Toscana Doc; Ildebrando premium – Bianco di Pitigliano Superiore Doc.

La Biagiola Winery- Vini Tesan – Rosso Maremma Toscana Doc; Matan– Vermentino Maremma Toscana Doc.

Poggio al tufo Tommasi – Vini Rompicollo– Rosso Toscana Igy; Vermentino – Bianco Toscana Igt.

Sassotondo – Vini Ciliegiolo – Rosso Maremma Toscana Doc; Isolina– Bianco di Pitigliano Superiore Doc.

Scipio: vini Meletello – Igt Toscana Rosso; Giudizio– Igt Toscana Bianco.

Villa Corano – Terrantica Bianco di Pitigliano Superiore Doc; Terrantica Sangiovese Doc Maremma Toscana.

Antica Cantina di Montepulciano – Vini Kosher: Ovadia Rosso di Montepulciano Toscana Doc; Ovadia – Vermentino Umbria Igt-

Azienda agricola Nina Risuleo – Vini Bagnolungo rosso.

Vendita dei calici al costo di 20,00 euro.

4 gennaio – Sede della Pro Loco, via Roma, 11

Prevendita 17,00 euro.

2 – 3 gennaio, dalle 17 alle 19 – Sede della Pro Loco, via Roma 11