Via di Ponte Tura, “Strada dissestata, piena di buche e pericolosa. Comune irresponsabile”

Grosseto. “Via di Ponte Tura è una strada dissestata e pericolosa che esiste nella toponomastica del Comune di Grosseto, ma non è mai stata classificata nel novero delle strade di Grosseto e quindi, di fatto, non esiste ai fini della manutenzione e della sicurezza”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i residenti di via di Ponte Tura.

“La strada è nell’immediata periferia est della città, affiancata a San Martino, a poca distanza dal nuovo supermercato Conad e al cimitero di Sterpeto – continua la nota -. Lungo questa strada c’è un deposito di una ditta edile, gli uffici e la centrale idroelettrica del Consorzio di Bonifica e, poi, in fondo, un nucleo di abitazioni civili in cui abitano 16 famiglie. Nonostante due esposti alla Procura della Repubblica, numerose sollecitazioni verbali e tramite stampa, il Comune di Grosseto non vuole occuparsene, non vuole incontrare i residenti, non vuole porsi il problema. Nel frattempo, trattandosi di una viabilità in parte bitumata, ma per gran parte a sterro, la percorrenza diventa ogni giorno peggiore. Grandi buche si sono aperte e si espandono a vista d’occhio con il rischio di provocare danni ai veicoli e alle persone”.

“La sicurezza per i cittadini che vivono nelle case di via di Ponte Tura è un optional. La pessima qualità della strada, infatti, limita l’accesso a mezzi sanitari e di pronto intervento e i bambini che vivono nell’agglomerato sono soggetti a rischio costante – sottolineano i residenti –. Il permanere di questo stato di cose inoltre costituisce un danno concreto per il valore dei beni immobili che insistono in quella porzione di terreno. Il Comune di Grosseto ha avuto fino ad oggi un comportamento irresponsabile nei confronti delle famiglie residenti in via di Ponte Tura. Sono 10 anni che non si interessa e neppure cerca di dare risposte. Sarebbe doveroso, da parte del sindaco e del Comune nel suo insieme, occuparsi dei bisogni dei cittadini, dare risposte concrete al diritto di usufruire in sicurezza dei propri beni, garantire una viabilità di qualità”.

“I cittadini di via di Ponte Tura denunciano la colpevole inerzia di chi questa città governa – termina la nota – e chiedono un intervento immediato di classificazione della strada con la modalità prevista dalla Legge e la realizzazione dei lavori necessari”.