Torna la magia del Palio, in acqua i giovani e le donne: tutti i membri degli equipaggi in gara

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con la presentazione degli equipaggi e dei drappi in piazza Maristella, sul lungomare cittadino in via Roma, l’associazione Palio marinaro di Castiglione ha svelato i protagonisti dell’edizione 2024. Alla presenza del sindaco Elena Nappi e della consigliera delegata alle tradizioni Jessica Biancalani, il presidente del Palio Giancarlo Farnetani ha dato il benvenuto a tutti partecipanti e durante la serata sono state anche sorteggiate le corsie.

Per i giovani, edizione numero 45, la gara è in programma sabato 13 luglio, alle 19, e per le donne, edizione numero 25, il via è domenica luglio, 14 sempre alle 19. Il palio dei senior, 68^ edizione, è invece programmato per il 18 agosto.

Poche le novità rispetto alla scorsa stagione: solito campo di gara di 1500 metri circa, con partenza dal Faro rosso, una vasca verso Capèzzolo per l’unica virata dopo 600 metri e lunga volata con l’ingresso nel porto canale e l’arrivo di fronte al monumento ai caduti.

Lo scorso anno nei giovani vittoria del Ponte Giorgini, mentre nelle donne a trionfare è stata la Piazza. Le premiazioni per i giovani e le donne, al termine delle gare, nella terrazza accanto al monumento ai caduti.

Il drappo ai vincitori per la corsa under 18 è stato dipinto da Sabrina Chiarello, mentre quello del Palio femminile è stato realizzato da Unitre di Castiglione della Pescaia.

Gli equipaggi della 45^ edizione del Palio remiero giovanile

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino – Corsia 1

Timoniere Manuel Salvafondi, 1° remo Gabriele Cittadini, 2° remo Alessandro Chechi, 3° remo Pietro Marchi, 4° remo Filippo Bennati. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Rachele Più. Capitano Luigi Rampon. Palii vinti 12. In mare 4 vittorie: 2013, 2014, 2015, 2022

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio – Corsia 2

Timoniere Viola Piccardi, 1° remo Lorenzo Pacini, 2° remo Dario Totaro, 3° remo Christian Loffredo, 4° remo Lorenzo Cenni. Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Greta Lobascio. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 0.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine – Corsia 3

Timoniere Alessio Maselli, 1° remo Ettore Martini, 2° remo Leonardo Tompetrini, 3° remo Alessio Ghini, 4° remo Riccardo Mugnai. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Matilde Cocchi. Capitano Tullio Serafin. Palii vinti 10. In mare 4 vittorie: 2009, 2010, 2011, 2016.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino – Corsia 4

Timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Samuele Menicagli, 2° remo Andrea Salvadori, 3° remo Gioele Temperani, 4° remo Gabriele Belcari. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Sara Salvadori, madrina Giorgia Cinelli. Capitano Davide Landi. Palii vinti 14. In mare 3 successi: 2012, 2017, 2019, 2023

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione – Corsia 5

Timoniere Samaal Shareef, 1° remo Eduardo Bolognini, 2° remo Leonardo Scovaventi, 3° remo Kevin Terni, 4° remo Niccolò Tompetrini

Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Caterina Cassioli. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 8. Ultima vittoria, in mare, nel 2018

L’albo d’oro: Piazza 14, Ponte Giorgini 12, Castello 10, Portaccia 8, Marina 0.

Gli equipaggi della 25° edizione del Palio remiero femminile

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione, corsia 1

Timoniere Elisa Tognietti, 1° remo Elisabetta Olivelli, 2° remo Rebecca Iori, 3° remo Emma Signori, 4° remo Sofia Bennati. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Carlotta Scolari. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 7. In mare: 2010, 2011.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino, corsia 2.

Timoniere Asia Salvafondi, 1° remo Petra Bonarini, 2° remo Giulia Guidetti, 3° remo Cristina Cittadini, 4° remo Noemi Savarese, Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Caterina Cassioli. Capitano Luigi Rampon. Palii vinti 2: 2005 e 2023.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino, corsia 3

Timoniere Ilaria Mori, 1° remo Elisa Loffredo, 2° remo Sara Salvadori, 3° remo Sara Raggiolani, 4° remo Costanza Todini. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Giorgia Cinelli. Capitano David Yuri Landi. Palii vinti 7. In mare 4 vittorie: 2009, 2014, 2018, 2019

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine, corsia 4

Timoniere Alice Viti, 1° remo Sofia Viti, 2° remo Assunta Maria Bovenzi, 3° remo Jessica Vannini, 4° remo Maria Elisa Santos Nascimento. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Matilde Cocchi. Capitano Tullio Serafin. Palii vinti 4. In mare 3 vittorie: 2016 e 2017, 2022.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio, corsia 5

Timoniere Julia Reis Dos Santos, 1° remo Viola Piccardi, 2° remo Marta Ciani, 3° remo Giada Fontana, 4° remo Elisa Fondello. Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Greta Lobascio. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 4. In mare: 2012, 2013, 2015.

L’albo d’oro: Portaccia e Piazza 7, Marina e Castello 4, Ponte Giorgini 1.