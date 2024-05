Festa della Repubblica: il Prefetto consegna le onorificenze, tutti i premiati

Grosseto. Domenica 2 giugno, a partire dalle 10.30, in piazza Fratelli Rosselli, a Grosseto, si svolgerà la cerimonia celebrativa del 78° anniversario della fondazione della Repubblica italiana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia.

Tutta la comunità è invitata a partecipare.

Il programma

Di seguito il programma dettagliato della giornata.

Alle 10.30 avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

Alle 11.10 seguirà la deposizione di una corona al monumento ai caduti presso il parco della Rimembranza.

Successivamente, alle 11.30, sempre in piazza Fratelli Rosselli, si terrà la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana – Omri, conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari.

Di seguito l’elenco dei 12 insigniti:

Cavalieri

Renato Amorosi: vicepresidente regionale dell’Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) della Confartigianato.

Primo Luogotenente Domenico Diana: Sottufficiale dell’Esercito italiano, in servizio presso il Centro Militare Veterinario dell’Esercito italiano di Grosseto.

Maresciallo Ordinario Diego Fadda: Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Orbetello.

Alessandro Maria Lecci: avvocato del Foro di Grosseto, socio dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia e promotore di iniziative rivolte ai giovani che intendono avvicinarsi alle Forze Armate.

Colonnello medico veterinario Mario Piero Marchisio: Ufficiale del Corpo sanitario dell’Esercito italiano. Già Comandante del Presidio militare di Grosseto e Comandante del Centro Militare Veterinario dell’Esercito italiano.

Ivano Moretti: funzionario del Ministero dell’Interno in quiescenza.

Primo Luogotenente Giacinto Rosario Sicali:Sottufficiale dell’Aeronautica Militare in quiescenza.

Renzo Verdi: presidente dell’Associazione per lo sviluppo economico dell’Amiata. Responsabile del Coro dei Minatori del Comune di Santa Fiora. Già sindaco di Santa Fiora.

Ufficiali

COLONNELLO Cesare Antuofermo: Ufficiale della Guardia di Finanza. Già Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto. Attuale Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Livorno.

Alessandro Cellini: funzionario civile del Ministero della Difesa presso il Centro Militare Veterinario dell’Esercito italiano.

Lorella Ronconi: membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Il Sole Onlus e referente dello sportello InfoHandicap presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Grosseto.

Pietro Scarpino: funzionario del Ministero dell’Interno in servizio presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Grosseto.

Le modifiche al traffico

Infine, si comunica che, in occasione delle celebrazioni, la viabilità subirà le seguenti modifiche, a tutela della sicurezza della circolazione e a salvaguardia della pubblica incolumità:

dalle 6.00 fino alle 13.00 del 2 giugno e comunque fino al termine della cerimonia del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica, è istituito il divieto di transito e della sosta con rimozione forzata in piazza Rosselli, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta ivi posti;

dalle 6.00 fino alle 13.00 del 2 giugno e comunque fino al termine della cerimonia di celebrazione del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica, è istituito il divieto di transito rispettivamente in via Fallaci, nella corsia con direzione da via Porciatti a piazza Rosselli, in via Oberdan, nel tratto compreso tra via Buozzi e piazza Rosselli, in via Matteotti, nel tratto compreso tra via Rattazzi e piazza Rosselli;