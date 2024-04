Verso il Palio marinaro di Ferragosto: assegnati i guzzi ai rioni

Porto Santo Stefano (Grosseto). A quattro mesi da Ferragosto è iniziata la lunga “maratona” che porterà all’81° Pallio marinaro di Monte Argentario.

Domenica 14 aprile, nella splendida cornice del piazzale dei Rioni, sono stati consegnati i guzzi ai capitani di Croce, Fortezza, Pilarella e Valle. Custoditi e rimessi in sesto locali all’ex Aeronautica, i battelli sono stati trasportati in piazza dove, alla presenza delle autorità locali e dei nuovi dirigenti dell’Ente Palio, sono stati affidati ai rioni per gli allenamenti ed in vista della Festa di Primavera.

Intanto, saranno in acqua prestissimo, precisamente domenica 28 aprile nell’ambito della Festa di Primavera, che presenterà gli stand dei rioni e, soprattutto, alle 18.30, si terrà l’esibizione remiera femminile. Certo, sui mitici guzzi saliranno le ragazze dei rioni per darsi battaglia in una gara avvincente commentata da quella che ormai è la “voce del Palio”, ovvero l’appassionato Paolo Mastracca.

Insomma, che la festa abbia inizio, come ha sancito il brindisi alla consegna tra l’entusiasmo dei presenti. A partire dal neocomandante dell’Ente Palio, Massimo Benedetti.

“Come rappresentante dell’amministrazione comunale, voglio ringraziare tutti i volontari che si prestano e si presteranno per questo obiettivo che abbiamo in comune. Penso che insieme faremo grandi cose. Persone che lavorano tutta la settimana e dedicano la domenica mattina al Palio fanno ben capire quanto sia grande l’amore che li lega a questa manifestazione. E’ stato il nostro primo atto dell’avvio degli eventi del 2024 – commenta un entusiasta Benedetti –. Nell’occasione vorrei ringraziare l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione i fondi per i lavori di restauro dei battelli, il cantiere Ultramarina, che ha eseguito i lavori in tempi ristretti, Antonio Anastasia, che ci ha aiutato nella supervisione dei lavori, tutti i componenti dell’Ente Palio e quelli della commissione tecnica, che hanno seguito i lavori. Ringrazio anche i rioni, che hanno dato una mano preziosa. Domenica sera la consegna ufficiale dei guzzi è stata seguita dal brindisi di buon auspicio per il 2024. Adesso non ci resta che attendere il 28 per la Festa di Primavera”.

