Cambio di programma per la “Passeggiata letteraria in rosa”: si terrà al Centro enoturistico

Magliano in Toscana (Grosseto). Cambio di programma per la “Passeggiata letteraria in rosa“, organizzata per domenica 10 marzo dalla Commissione pari opportunità del Comune di Magliano. A causa delle previsioni meteorologiche, che prevedono maltempo, l’evento si terrà al Centro enoturistico di Magliano in Toscana, in piazza del Popolo, e avrà inizio alle 10.30.

La passeggiata letteraria si trasforma, quindi, in un tour virtuale, guidato dall’archeologa Simona Marianelli e accompagnato dalla lettura di brani scelti dalla consigliera Alessia Rossi, che ripercorrono un percorso sulla conquista delle libertà da parte delle donne, dall’antichità ai giorni nostri.

A concludere l’evento sarà la testimonianza di Moira Guerri, imprenditrice, che racconterà la sua esperienza. Alla fine dell’incontro è previsto un aperitivo offerto dall’associazione “Le Cudere”.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail cpo.maglianointoscana@gmail.com