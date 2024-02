Carnevale di solidarietà: donazione di Lions e Rotary ai figli degli aviatori deceduti

Grosseto. Il Lions Club Grosseto Host, insieme al Rotary Club di Grosseto, ha organizzato una serata di beneficenza in occasione di Giovedì grasso al Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare di Marina di Grosseto. Durante l’evento sono stati raccolti oltre 600 euro a favore dell’associazione Onfa – Opera nazionale per i figli degli aviatori.

L’associazione provvede all’assistenza dei figli del personale deceduto dell’Aeronautica Militare, dal 1920 a oggi ha assistito oltre 6000 orfani. Attualmente aiuta i ragazzi in età scolare e fornisce contributi alle famiglie in difficoltà. L’Onfa non riceve contributi dallo Stato, ma si sostiene in massima parte con donazioni volontarie.

“Un grande successo – hanno commentato Gianluigi Ferrara e Alessandro Antichi, rispettivamente presidente del Lions Club Grosseto Host e del Rotary Club di Grosseto -, possibile solo grazie al prezioso contributo di ciascuno dei soci, familiari e amici, che hanno partecipato con entusiasmo, e alla preziosa collaborazione fra i due Club”