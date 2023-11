Passeggiate in scooter e avventure subacquee: un weekend di eventi per gli amanti delle Vespe

Follonica (Grosseto). Oggi, la città costiera di Follonica ha visto un’incredibile riunione di amanti delle due ruote e appassionati del mare. Grazie all’iniziativa del Vespa Club di Follonica, in collaborazione con altri club italiani, i partecipanti hanno trascorso la prima di due giorni indimenticabili tra passeggiate in scooter e avventure subacquee.

Il Vespa Club di Follonica ha organizzato una serie di visite guidate per i suoi membri e per gli appassionati delle Vespe provenienti da tutta Italia. Durante queste due giornate, i partecipanti hanno l’opportunità di esplorare gli acquari del gruppo subacqueo della Lega navale italiana (Lni) di Follonica. Questa esperienza unica ha permesso loro di scoprire le meraviglie nascoste del mondo marino.

Ma l’evento non si è limitato alle Vespe e ai fondali marini. Grazie alla collaborazione con il gruppo ambiente di Follonica e ai suoi volontari, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di partecipare a una lezione frontale tenuta dal professore Antonino Vella, esperto del fondale marino del golfo di Follonica. Il professore Vella ha condiviso con entusiasmo la sua conoscenza del mare e delle sue specie, offrendo un’esperienza educativa che ha affascinato tutti i presenti.

Questo evento è stato molto più di una semplice riunione di appassionati di Vespe. È stata un’occasione per esplorare la bellezza del mare, imparare dalla natura e godere della compagnia di amici con interessi simili. L’entusiasmo dei partecipanti e la volontà di scoprire nuove prospettive hanno reso questa giornata davvero speciale.

Il Vespa Club di Follonica ha dimostrato ancora una volta che la passione per le due ruote può unire le persone in un’avventura straordinaria. E grazie alla collaborazione con il gruppo subacqueo della Lni e al professore Antonino Vella, gli amanti delle Vespe hanno avuto l’opportunità di esplorare il mare come mai prima d’ora.