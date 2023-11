La storica infermiera del paese va in pensione, la lettera dei colleghi: “Sei esempio da imitare”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Anna Bertini, storica infermiera del presidio di Monterotondo Marittimo, va in pensione.

La lettera

Ecco la lettera dei colleghi e le parole del sindaco Giacomo Termine

“Cara Anna,

hai raggiunto un importante traguardo nella tua carriera: la pensione – inizia la lettera –. Vogliamo iniziare ringraziandoti per il tuo impegno e la tua dedizione come infermiera. Hai dedicato 42 anni della tua vita a prenderti cura degli altri, offrendo conforto e supporto a coloro che ne avevano bisogno, sempre capace di ascoltare le esigenze di tutti, anche fuori orario di lavoro. Il tuo lavoro è stato di fondamentale importanza per la comunità e hai lasciato un’impronta indelebile nella vita di molte persone. Conoscendoti, in questi ultimi giorni ti saranno certamente passati davanti i volti dei bambini appena nati e quelli delle persone che ad oggi ci hanno lasciato”.

“Durante il tuo percorso professionale, hai affrontato sfide e situazioni difficili, ma hai sempre dimostrato una grande forza interiore. Hai lavorato instancabilmente per garantire il benessere dei pazienti, mentendo da parte le tue necessità personali per essere al loro fianco – continua la lettera –. Oltre al tuo impegno sul lavoro, hai anche contribuito alla formazione dei nuovi infermieri, condividendo la tua esperienza e le tue conoscenze. Hai ispirato molto colleghi con la tua passione per la cura degli altri e hai lasciato un’eredità di eccellenza nella professione infermieristica. Fino all’ultimo noi colleghi abbiamo sperato, egoisticamente, che questo giorno non potesse giungere, poi abbiamo preso atto del fatto che non potevi fare diversamente. Noi siamo lieti e cogliamo altresì l’occasione di farti i più sinceri e cordiali complimenti per tutti questi anni di attività, testimoniati dai numerosi attestati di stima che qui a Monterotondo Marittimo, ma non solo, hai ricevuto in questi anni e in questi giorni, e quelli che riceverai successivamente per il magnifico rapporto di collaborazione che hai creato con ciascuno di noi e per la professionalità che hai saputo trasmetterci giorno dopo giorno”.

“Ora che sei in pensione, è il momento di goderti il meritato riposo e di dedicare del tempo a te stessa. Speriamo che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni e desideri e che la tua pensione sia piena di gioia, serenità e soddisfazioni personali. Anche se non sarai più fisicamente presente, rimarrai sempre con noi. Continueremo a ricordare il tuo impegno e la tua gentilezza, e cercheremo di seguire le tue orme come infermieri – termina la lettera -. Per te la pensione non sarà un traguardo, ma una partenza dove riuscirai a poter rinascere e realizzare i veri sogni di una vita, che per te non sarà mai compiuta.

Buona pensione Anna”.

Le parole del sindaco

“Voglio associarmi al saluto dei colleghi di Anna Bertini, storica infermiera del distretto sanitario di Monterotondo Marittimo, che dopo 42 anni si godrà la meritata pensione – dichiara il sindaco Giacomo Termine -. Vorrei anche ringraziare l’Asl Sud Est, soprattutto la Dott.ssa Cinzia Garofalo, per aver prontamente sostituito l’unità di personale infermieristico su Monterotondo Marittimo. Questo è un risultato non scontato a causa della drammatica carenza di personale. Grazie Anna per l’impegno e la passione che hai dimostrato in tutti questi anni, la comunità di Monterotondo Marittimo ti deve molto e ti ricorderà sempre con molto affetto”.