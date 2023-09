“Seven Seas”: lo yacht di Steven Spielberg solca il mare dell’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Artemare Club, in relazione alle notizie e alle foto pubblicate di recente nei media locali, controllando con le immagini e le documentazioni dell’archivio storico dello Yachting della sede del sodalizio di Porto Santo Stefano, racconta dei due super yacht posseduti da Steven Spielberg, entrambi di nome “Seven seas”, in italiano “Sette mari”.

Il famoso regista nel 2010 diventa l’armatore di un superyacht di 86 metri costruito da Oceanco yacht, con una velocità massima di 20 nodi e lussuosi alloggi, che riceve vari riconoscimenti e il premio Academy Award; la nave da diporto viene ceduta nel 2021 al magnate dell’acciaio Barry Zekelman, amministratore delegato della Zekelman Industries, che lo rinomina “Man of Steel”. Spielberg dopo commissiona sempre ai cantieri Oceanco un altro super yacht più grande del primo, di 109 metri di lunghezza, chiamato sempre “Seven Seas” e in attività dal luglio del 2023, importante risultato della prima collaborazione di Oceanco tra Sinot Yacht Architecture, che ha curato l’esterno e l’interno, con l’architettura navale disegnata da Lateral Naval Architects, e Molly Isaksen Interiors per il design degli interni, primo yacht conforme a LY3, dotato di un sistema di evacuazione marina.

Entrambi i superyacht di recente hanno solcato il mare maremmano e sono attualmente tra Genova e Rapallo. Il comandante Daniele Busetto aggiunge una curiosità: i “Sette mari” erano citati dalla maggior parte dei popoli dell’Età antica e l’elenco degli stessi è diverso a seconda dell’epoca e del luogo. Nei testi moderni si parla di sette mari comprendendo Oceano Pacifico settentrionale, Oceano Pacifico meridionale, Oceano Atlantico settentrionale, Oceano Atlantico meridionale, Oceano Indiano, Mar Glaciale Artico e Mare Antartico.