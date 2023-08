Marina di Grosseto (Grosseto). “Stamattina ci siamo recati nella cosiddetta spiaggia per i cani, tra la torretta 25 e la torretta 26, l’ultima di Marina di Grosseto! Vergogna allo stato puro, sporchissima!”.

A dichiararlo, in una lettera inviata alla nostra redazione, è una turista che ormai da tanti anni trascorre le vacanze a Marina di Grosseto.

“La spiaggia non è sporca a causa di rifiuti lasciati e dimenticati, ma per sterpaglie, mucchi di alghe infestate da insetti, tronchi, legna, ecc. ecc. – continua la lettera -. Mi chiedo: ma quando passano a pulire le altre spiagge libere, è tanto disturbo passare anche qui? Il trattore che spiana le spiaggie perchè qui non passa? Delle dune e dellala pineta, poi, è meglio non parlare! A titolo informativo, mi domando che senso ha fare una finta spiaggia per animali d’affezione se poi la si offre in questa condizione? Ma almeno i servizi essenziali noooooo!? Una fontanella e magari un bagno, così che anche gli umani possano usufruirne, è chiedere troppo ? Ma soprattutto la pulizia della spiaggia!”.

“E’ oltremodo pericoloso sia per gli animali che per noi, in spiaggia: prima di distendere l’asciugamano devi fare pulizia, poi vai in acqua ed i tronchi/legni che nessuno toglie dalla spiaggia tornano in acqua e ti colpiscono -termina la lettera –! Mi verrebbero tante altre cose da dire, ma dato che sono molto arrabbiata è meglio che mi taccio! Non mi piace fare paragoni ed ho scelto la Toscana e Marina di Grosseto da 2 decenni come seconda casa e adoro questi luoghi, li amo come se mi appartenessero per nascita e da sempre, amo le persone che ci vivono, mi sento parte di loro, ma purtroppo mi sento di dire che l’amministrazione dovrebbe prendere esempio dalle strutture di altre regioni o luoghi e offrire dei servizi all’altezza di questa regione fantastica che è la Toscana, e Marina di Grosseto in particolare!”.