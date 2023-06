Muore storico dipendente, Cna in lutto: “Perdiamo un caro amico”

Grosseto. Si è spento ieri notte nella sua casa di Follonica, Maurizio Masini, dipendente di Cna Grosseto. Dopo una lunga malattia, che Maurizio ha sempre affrontato con coraggio, tenacia e dignità, le sue condizioni di salute sono peggiorate, fino al tragico epilogo.

Addetto al front office e all’accoglienza nella sede Cna di via Birmania a Grosseto, quello di Maurizio è stato per anni il primo volto a dare il benvenuto agli associati e ai cittadini, insieme a Lia Sennati, sua collega per tanti anni. Dedito al lavoro, volenteroso e sempre disponibile nei confronti degli associati, Maurizio Masini lascia un grande vuoto all’interno dell’associazione.

“Siamo profondamente addolorati – dichiarano il presidente Riccardo Breda e il direttore Anna Rita Bramerini –. Maurizio ha sempre avuto una gran voglia di vivere e un incredibile attaccamento al lavoro e all’associazione. Una persona che non ha mai fatto pesare la sua condizione, anche grazie all’insegnamento che una donna staordinaria come la madre Manola ha saputo dargli. Oggi perdiamo un collega e, molti di noi, un caro amico. Per questo, ci stringiamo alla madre, che in questi anni, con tutta la forza possibile, ha sostenuto Maurizio, e ai familiari in questo momento di profondo dolore, consapevoli di quanto gli ultimi anni siano stati davvero duri per Maurizio e per chi gli è stato vicino”.

I funerali

Le esequie si terranno lunedì 26 giugno, alle 9.30, nella chiesa di San Paolo della Croce a Follonica.

Nella mattinata di lunedì le sedi Cna di Grosseto e Follonica rimarranno chiuse.