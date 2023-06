Università, sempre più studentesse tra gli iscritti nonostante il Gender Gap

Secondo un recente studio di Upi Toscana, Ufficio scolastico regionale e Its Energia e Ambiente, in Toscana le ragazze sono più propense a proseguire gli studi rispetto ai ragazzi. Se infatti un ragazzo su tre continuerà a studiare dopo il diploma e il 30% è indeciso, la metà delle ragazze è sicura di iscriversi all’università. Numeri importanti, confermati anche a livello nazionale dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea.

Toscana, il 50% delle ragazze si iscrive all’università

Sono le ragazze ad avere le idee più chiare su cosa fare dopo il diploma: secondo l’indagine promossa nell’ambito del progetto “G.I.F – Giovani. Inclusione. Futuro per la Toscana”, a conclusione del percorso scolastico, il 50% delle studentesse vorrebbe iscriversi all’università, contro il 28,31% degli studenti.

Attraverso un questionario anonimo, 13.525 studenti e 746 referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena hanno espresso dubbi, incertezze e aspettative per il futuro.

Dall’indagine è emerso che le ragazze sono più decise rispetto ai ragazzi, i quali mostrano ancora qualche perplessità su cosa fare dopo il diploma.

Numeri, questi, confermati anche a livello nazionale dal Rapporto sul Profilo dei laureati di AlmaLaurea, che ogni anno raccoglie i dati relativi agli studenti che frequentano le università italiane. Secondo l’indagine, infatti, tra i laureati del 2021 è nettamente più elevata la presenza femminile (59,4%). Inoltre, il 63% delle donne si laurea in corso, contro il 57,9% degli uomini, anche con voti più alti. Se infatti per le donne il voto medio di laurea è 104,2, per gli uomini è 102,4.

Donne (ancora) penalizzate sul lavoro e all’università

Secondo l’approfondimento sulle performance formative e professionali delle donne di AlmaLaurea, nonostante le laureate abbiano risultati migliori negli studi, sono i laureati ad avere maggiori possibilità nel mondo del lavoro.

Ancora una volta, quindi, le differenze di genere si confermano significative. Tra minori possibilità lavorative, tasso di occupazione più basso, stipendi inferiori e contratti peggiori, è evidente come le donne siano penalizzate sul lavoro.

Una situazione che peggiora ulteriormente se si hanno figli, sia dal punto di vista occupazionale che retributivo. Se infatti il differenziale occupazionale a cinque anni dalla laurea è di 2,3 punti percentuali tra quelli che non hanno figli, questo numero sale addirittura a 22,8 per coloro che invece i figli ce li hanno. Anche per quanto riguarda gli stipendi la situazione non migliora: se il differenziale retributivo è pari al 12% per i laureati senza figli, per quelli con i figli raddoppia, raggiungendo il 23,6%.

Ma la presenza di figli non penalizza le donne solamente nel mondo del lavoro, bensì anche nel precedente percorso universitario (basti pensare che, per fare un esempio, nelle Scienze mediche all’università, nel 2019, le donne erano il 68% dei laureati, ma solo il 15% dei professori associati).

Per questo motivo, sono necessarie soluzioni per riuscire a conciliare studio, lavoro e vita familiare, senza però ripercussioni su stipendi e risultati accademici. Fermo restando che servono anzitutto interventi dall’alto, da parte delle istituzioni e della politica, c’è una soluzione che chiunque può prendere in considerazione per cercare di semplificare il proprio percorso di studi: l’università online.

I corsi da remoto, infatti, vengono incontro a diverse necessità. Se si hanno figli, per esempio – e dunque è più complicato trovare il tempo da dedicare allo studio – basti sapere che le lezioni sono fruibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Gender Gap, la situazione dell’Italia

Il problema del divario di genere non riguarda però solamente il mondo del lavoro e dell’istruzione, ma anche la partecipazione economica e politica, la salute e il livello di istruzione.

Come emerge dal “Global Gender Gap Index”, il report pubblicato ogni anno dal World Economic Forum che mostra la portata del divario di genere in tutto il mondo, la situazione del nostro Paese non è delle migliori. Su 146 Paesi monitorati, l’Italia si colloca infatti al 63esimo posto, dopo Uganda e Zambia.

Tra i Paesi più virtuosi, Islanda, Finlandia e Norvegia, mentre Congo, Pakistan e Afghanistan occupano le ultime posizioni della classifica.