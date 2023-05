Torna il Gessaia Day: la Tenuta Montauto brinda alla rinascita della Maremma – VIDEO

“Tenuta Montauto appartiene alla mia famiglia da più di sessant’anni. Fu mio nonno Enos, negli anni ’80, a mettere a dimora i primi vigneti, ma solo nel 2001 l’azienda ha preso la sua forma attuale, quando, dopo una laurea in economia e commercio, ho intrapreso il mio primo progetto di vinificazione e, con esso, dato una svolta alla mia vita – racconta Riccardo Lepri –. Insieme all’enologo abbiamo riscoperto il terroir di Montauto: la peculiare composizione del suolo, argilloso e ricchissimo di minerali, come il quarzo, e la sua esposizione, accarezzato dalle rigeneranti brezze del mare di Capalbio, qui a soli 10 chilometri in linea d’aria, asciugano, rinfrescano e rinvigoriscono tanto le viti quanto il pensiero. Una condizione ideale, questa, alla produzione di grandi vini bianchi. Gestiamo i vigneti in maniera ecologica e naturale mentre in cantina una cura e un’attenzione maniacali ci permettono di realizzare vini brillanti, puliti, freschi e minerali: vini le cui caratteristiche fondamentali sono l’eleganza e la bevibilità. Sono sicuro che, degustandoli, capirete cosa intendo”.

Dove si trova

La Tenuta Montauto è situata nel verde delle colline maremmane, vicino al borgo di Manciano, in località Campigliola, al chilometro 10.

Per informazioni: https://www.montauto.org/