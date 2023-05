Guida completa alla Plinko demo

Negli anni ’80 c’era un programma televisivo che ebbe molto successo negli Stati Uniti. Si chiamava Plinko e l’obiettivo dei concorrenti era quello di far cadere una pallina e sperare che finisse in un buco in basso che dava una certa somma di denaro o nulla.

Ora Plinko sta facendo il suo ingresso nei casinò online con una serie di varianti apparse di recente. In questa recensione, diamo un’occhiata alla Plinko demo. Vedrete che si tratta di un gioco che vi appassionerà rapidamente!

L’edizione originale di Plinko presentava un grande tabellone a forma di piramide. Nella versione online, questo tabellone ha un design più quadrato, ma si basa esattamente sugli stessi principi.

È sufficiente far cadere una pallina da ping-pong in un cestino in cima, per poi seguirla in un viaggio verso il basso che termina in una camera che indica quanto si è vinto, se si è vinto del tutto!

Dimenticatevi di tutte le linee di pagamento, le righe, i simboli wild, gli scatter e tutto ciò che avete imparato a conoscere dalle slot machine.

In Plinko, conta solo il percorso della pallina. Il fattore x è che può andare dritta, a destra o a sinistra.

Ciò è garantito dai vari binari che sono disposti su 12 file verso il basso. La maggior parte di essi assomiglia a piccoli bastoni e garantisce che la pista non sia mai la stessa. È proprio questo che rende emozionante la Plinko demo, perché ogni pallina avrà un percorso unico!

Come giocare a Plinko online

Pochi giochi sono più semplici di Plinko, e forse è proprio questo che lo rende così divertente. È quasi come guardare le palline da ping-pong che rimbalzano sullo schermo nella speranza di finire nel posto giusto.

Siete pronti a provare Plinko? Ecco tutto quello che dovete sapere per iniziare.

La prima cosa da decidere è la puntata con cui si vuole giocare. Nella parte inferiore della macchina, troverete un pulsante, o meglio due pulsanti che vi permettono di controllare la puntata. Un pulsante più e uno meno.

La puntata minima che si può fare è di 0,10 dollari, mentre la puntata massima è di 100 dollari. Questi valori sono simili a quelli delle slot machine.

Con la posta in gioco, non c’è molto altro a cui pensare con Plinko. Per iniziare il gioco, bisogna inserire una pallina in uno dei sei canestri.

Si sceglie il canestro da soli e poi basta sedersi, alzare il volume, far cadere la palla e vedere dove finisce in fondo allo schermo.

A seconda di dove finisce la pallina, potreste non ottenere un profitto o ottenere un rimborso di 1x, 2x o 5x della vostra puntata.

Ci sono funzioni aggiuntive in Plinko?

Sebbene la Plinko demo sia molto divertente all’inizio, probabilmente c’è un limite al tempo in cui ci si può sedere e fare una scommessa.

La colonna sonora è divertente ed è assolutamente affascinante seguire il viaggio delle palline, ma in assenza di altre caratteristiche come bonus, wild, ecc. diventa un po’ monotono.

Dal momento che non ci sono molte caratteristiche speciali di cui parlare, vi diamo invece dei suggerimenti su alcune strategie che potete utilizzare per ottenere di più dalla vostra esperienza con Plinko.

Strategie di Plinko

Come per tutti gli altri giochi, una buona dose di fortuna è l’ingrediente più importante per vincere alla Plinko demo.

Il gioco è governato dal caso e non si può fare nulla per influenzare la direzione della palla.

Tuttavia, ci sono cose che potete fare per aumentare le vostre possibilità di vincita. Vi illustriamo un paio di strategie che possono aiutarvi nel vostro percorso: