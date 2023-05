Ugl Chimici, il congresso elegge i vertici: Roberto Bocci segretario provinciale

Grosseto. Si è svolto sabato scorso, nei locali della sede dell’Unione territoriale del lavoro dell’Ugl, di Grosseto, il congresso provinciale della Ugl Chimici per il rinnovo dei vertici provinciali del sindacato.

Presenti per l’occasione il segretario nazionale della Ugl Chimici, Eliseo Fiorin, e il segretario dell’Utl-Ugl, di Grosseto-Siena Giuseppe Dominici.

In quel contesto è stato eletto quale segretario provinciale Roberto Bocci, dipendente ed Rsu-Rls della Venator di Scarlino.

Dopo l’elezione, Bocci ha dichiarato: “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me fin dal primo momento contribuendo a questa mia elezione. Un ringraziamento particolare va al segretario uscente Carlo Banti per il lavoro svolto fino ad oggi, ma che non lascerà la Ugl, passando quale responsabile del coordinamento delle Rsu territoriali, nonché alla guida del ‘Dipartimento attività produttive’ della chimica, delle province di Grosseto e Siena. Adesso è un momento particolarmente difficile, + quello di rimboccarsi le maniche ed affrontare le numerose sfide che abbiamo di fronte a noi, in primis proprio la crisi della Venator, e, per fare questo e quanto altro, ho scelto una squadra di uomini e donne molto capaci che mi affiancherà in questo cammino”.