“Abito solidale”: inaugurata la nuova sede del progetto della Caritas

Follonica (Grosseto). Una casa tutta rinnovata per il progetto “Abito solidale” della Caritas diocesana di Massa Marittima e Piombino: il sindaco di Follonica Andrea Benini ha inaugurato la struttura di via Amendola insieme a monsignor Marcello Boldrini, vicario generale del vescovo di Massa Marittima e Piombino, a don Luca Fedi, direttore della Caritas diocesana di Massa Marittima e Piombino, e a Sergio Pieri, presidente del coordinamento interparrocchiale opere caritative.

La ex chiesa di San Paolo della Croce ospita da anni il progetto gestito dalla Caritas e ieri, dopo un periodo di lavori, la struttura è stata finalmente aperta. I locali sono stati completamenti rinnovati e la struttura è adesso organizzata al meglio per la distribuzione di vestiario di prima necessità.

«Il termine solidarietà deriva dal latino solidum, che significa “moneta” – ha spiegato il sindaco Andrea Benini –. Pagare in solidum per i Romani indicava l’obbligo contratto da una persona, appartenente a un gruppo di debitori, di pagare interamente il dovuto. La solidarietà ha quindi a che fare con la restituzione di un debito, qualcosa che ti è stato dato: non è concedere perché si è buoni, ma indica la restituzione di ciò che si è già avuto. É importante tenere sempre a mente che non si è solidali in termini assistenzialistici, ma come parte di una comunità, in una logica di interdipendenza. È proprio questo il senso con il quale si muove il coordinamento delle opere caritative, in una logica di connessione e collaborazione tra le varie associazioni. Un lavoro fondamentale per la nostra comunità, che deve essere sostenuto».

Il progetto

II progetto “Abito solidale” nasce come opera segno della Caritas diocesana di Massa Marittima-Piombino, per dare una risposta concreta al disagio causato dalla crisi economica che ha determinato la perdita di molti posti di lavoro anche nel territorio di Follonica e nelle zone limitrofe, causando quindi nuove condizioni di povertà e difficoltà. L'”Abito solidale” e promosso dalla Caritas diocesana e realizzato in collaborazione con il coordinamento interparrocchiale opere caritative di Follonica. Possono usufruire di questo servizio persone e famiglie che si trovano in situazione di difficoltà e di crisi, anche temporanea, a causa della quale non riescono a far fronte alle proprie primarie necessità, nuclei familiari di cittadini italiani o stranieri e singole persone ammessi dal centro di ascolto del coordinamento interparrocchiale opere caritative di Follonica.

«La donazione di vestiti è un gesto generoso che merita un grande ringraziamento – spiega Sergio Pieri –. L‘idea del progetto “Abito solidale” è quella di offrire dignità alle persone attraverso un luogo di distribuzione vestiario dove le persone possono venire e scegliere i capi che preferiscono. È importante portare abiti da uomo, donna e bambini che siano di stagione e ben tenuti».

Per le donazioni è importante che gli abiti non abbiano macchie, buchi, tessuti infeltriti o lisi. Il vestiario dei bambini e delle bambine dovrebbe possibilmente avere un’indicazione dell’età. Il servizio prevede la consegna di intimo (solo se nuovo) e pigiami, biancheria per la casa (lenzuola, asciugamani, tovaglie, coperte, piumoni), sacchi a pelo, scarpe e accessori (borse, cinture, guanti, cappelli, sciarpe). È importante che i vestiti siano puliti, riposti in contenitori abbastanza leggeri da essere trasportati a mano, senza grucce o attaccapanni.

Quando possono essere portati i vestiti?

Lunedì e martedì dalle 15 alle 18

Martedì e mercoledì dalle 9 alle 11

Dove?

Ex chiesa di S.Paolo della Croce, via Amendola, 5.

Telefono e cellulare di riferimento per un appuntamento e/informazioni: 0566.45482, 333.9409095 e 333 3310398 (per gli adulti), 328.8263579 (peri i bambini).

E-mail: cda.follonica@alice.it