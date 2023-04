Sicurezza, vertice in Prefettura: “Potenziare i controlli e chiedere collaborazione dei cittadini”

Grosseto. Massima sinergia operativa tra le Forze dell’ordine e le Polizie locali; potenziamento dei sistemi di videosorveglianza; collaborazione dei cittadini attraverso gli strumenti della sicurezza partecipata: questi gli “ingredienti” per mantenere alta la qualità della vita in provincia di Grosseto.

Questo è quanto concordato nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto ieri pomeriggio in Prefettura.

La riunione

Alla riunione, coordinata dal Prefetto Paola Berardino, hanno partecipato l’assessore del Comune di Grosseto Riccardo Megale, il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, il sindaco del Comune di Follonica Andrea Benini, l’assessore del Comune di Orbetello Roberto Berardi, il Questore Antonio Mannoni, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Adinolfi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Nicola Piccinni, il Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, Luigi Buta, il Commissario della Polizia provinciale, Marica Molinari, e il dottor Pietro Aloia, del Dipartimento Emergenza Urgenza di Grosseto. Erano presenti inoltre i rappresentanti di Confesercenti, Confartigianato, Cna, Federalberghi, delle associazioni di vigilanza e investigazione privata e dei locali di pubblico intrattenimento.

Nel corso dell’incontro è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio comunale, che ha evidenziato la presenza di soddisfacenti standard di sicurezza, reale e percepita.

Il Prefetto – nell’esprimere apprezzamento per i positivi riscontri – ha comunque sottolineato la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e la vigilanza del territorio, attraverso servizi mirati e ad alta visibilità, in chiave preventiva e di controllo, specie sul versante del contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e dei furti.

“In questa direzione decisiva risulta la massima sinergia e la circolarità delle informazioni tra le Forze dell’Ordine e le amministrazioni municipali, allo scopo di soddisfare le aspettative di sicurezza da parte dei cittadini – si legge in una nota della Prefettura -. Valore strategico assume il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti di videosorveglianza, fondamentali strumenti di ausilio alle attività investigative, oltre che di deterrenza alla commissione di reati, e la valorizzazione di percorsi di sicurezza integrata con il coinvolgimento di cittadini e operatori economici attraverso i cosiddetti controlli di vicinato”.

“Particolare attenzione verrà prestata anche sul versante dei controlli amministrativi e di carattere economico-finanziario nonché sull’attività info-investigativa, allo scopo di intercettare tempestivamente ogni possibile forma di infiltrazione di sodalizi criminali nell’economia legale del territorio, nonché di tutelare i canali di impiego del denaro pubblico – prosegue il comunicato -. In sede di Comitato sono state poi condivise misure e provvedimenti per consentire di trascorrere in serenità le vacanze pasquali e la prossima stagione estiva per i tanti che anche quest’anno sceglieranno la costa di questa provincia per la loro villeggiatura“.

“All’esame del Comitato la riproposizione di provvedimenti di limitazione della vendita di bibite in contenitori in vetro, nonché un costante monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile con la collaborazione della Polizia Municipale – continua la nota -. Un focus infatti è stato dedicato a tutti quei luoghi dove si ritrovano i giovani, i locali di intrattenimento e della cosiddetta movida notturna, per evitare schiamazzi, atti vandalici o comunque tutti quegli eventuali comportamenti di disturbo della quiete pubblica e ancor più per prevenire la commissione di reati. Obiettivo finale quello di favorire una sempre più diffusa cultura della legalità soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico intrattenimento danzante e, dall’altro, quello di incrementare i livelli di sicurezza all’interno ed in prossimità degli esercizi nel quadro di efficaci strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi”.

“All’attività di controllo delle Forze di Polizia supportate dalle Polizie locali dovrà necessariamente affiancarsi il già dimostrato comportamento responsabile dei gestori delle attività commerciali e di intrattenimento, oltre che dei clienti, per garantire un divertimento in sicurezza – termina il comunicato -. Gli amministratori locali, nel manifestare un convinto ringraziamento per l’attività svolta dalle Forze dell’Ordine al servizio delle comunità, hanno ribadito la volontà di incrementare la sinergia esistente tra Polizie locali e le Forze dell’Ordine, in un proficuo gioco di squadra, capace elevare il livello di percezione di sicurezza delle collettività locali”.