Vini rosati primavera-estate e abbinamenti con il dessert: i consigli degli esperti per un abbinamento perfetto

Quando il freddo dell’inverno passa e le giornate calde della primavera-estate si avvicinano, è ora di iniziare a pensare a quale vino si abbinerà perfettamente alla stagione calda. E quale migliore bevanda per soddisfare le nostre voglie se non un delizioso vino Rosé: la bevanda che incarna la stagione, con il suo gusto frizzante e rinfrescante e l’aroma floreale che risveglia i nostri sensi. Ma sapete cosa è ancora meglio di un bicchiere di Rosé da solo? Abbinarlo a un dessert goloso che ne completi il sapore! Ecco perché abbiamo raccolto un elenco dei più invitanti abbinamenti tra vino Rosé e dessert per accompagnare le vostre papille gustative in un viaggio delizioso. Quindi, sedetevi, rilassatevi e preparatevi ad assaporare questi abbinamenti divini!

Rosé e Cheesecake

A prima vista potrebbe non sembrare un abbinamento naturale, ma i vini rosati si sposano perfettamente con una deliziosa fetta di Cheesecake. Il dessert preferito da molti è famoso per la sua consistenza cremosa e la sua dolcezza. Tutto questo può essere bilanciato dalle note leggere e fruttate di un Rosé di vostra scelta. Se amate la cheesecake alle fragole o ai lamponi, assicuratevi di abbinarla a un vino rosé secco, come Chateau d’Esclans Whispering Angel. Il sapore complementare del vino e del dessert crea un abbinamento indimenticabile, difficile da dimenticare.

Rosé e torta Red Velvet

La torta di velluto rosso e il vino Rosé secco sono un abbinamento spettacolare di sapori e consistenze ricche. Il Domaines Ott Chateau Romassan Bandol Rosé 2018 è un’ottima scelta di vino per completare la ricchezza cremosa del dessert. Questo pregiato Rosé secco, ottenuto da una miscela di uve Mourvèdre, Grenache, Cinsault e Syrah, proviene dalla regione francese di Bandol. Il suo gusto frizzante e rinfrescante offre una perfetta armonia di sapori che contrastano splendidamente con la consistenza e il sapore del velluto rosso. L’acidità del vino bilancia la dolcezza della torta, creando una combinazione indimenticabile.

Vino rosato e gelato

Quando la temperatura sale durante la tarda primavera e le calde giornate estive, non c’è niente di meglio di una rinfrescante coppa di gelato per rinfrescarsi. L’abbinamento Rosé e gelato è un abbinamento perfetto per chi vuole bilanciare la dolcezza del dessert e rinfrescarsi ulteriormente. Un Rosé secco è un’opzione eccellente per chi preferisce le coppe di fragola, in quanto completa il sapore cremoso e dolce del gelato. Chi invece desidera gusti di gelato più ricchi, come il cioccolato e il caramello, troverà un abbinamento ideale con un Rosé corposo, come lo Chateau d’Esclans Rock Angel. La robusta acidità del vino è in grado di contrastare la dolcezza del dessert e di completarne la ricchezza, rendendolo l’aggiunta perfetta a una calda serata estiva.

Vino rosato e torta Key Lime

Nell’incantevole stagione della primavera, un dessert leggero e saporito come la Key lime pie può portare una delizia rinfrescante al palato. La classica combinazione di succo di lime e latte condensato zuccherato, racchiusa in un friabile guscio di cracker, crea un perfetto equilibrio tra asprezza e dolcezza, davvero armonioso. Quando la temperatura sale, la torta refrigerata offre una fuga rilassante dal caldo.

Per esaltare l’esperienza, abbinatela a un vino rosato fresco e dissetante. Il sottile fruttato e l’acidità del vino si armonizzano magnificamente con il sapore acidulo del lime della torta, creando uno squisito equilibrio di sapori sulla lingua. Mentre la consistenza vellutata della torta scivola giù per la gola, le delicate note floreali del vino completano le sottili note di vaniglia e crema del dessert, stuzzicando le papille gustative con una deliziosa danza di sapori.

Rosé e insalate di frutta

Per chi cerca un dessert più leggero e rinfrescante durante la calura estiva, le macedonie di frutta sono un’ottima scelta. Fortunatamente, un abbinamento perfetto per queste deliziose insalate è il delizioso Rosé, come lo Chateau Miraval. Tra le macedonie rinfrescanti, spicca la macedonia di anguria, con il suo mix di frutta succosa, completata da formaggio feta, menta fresca e aceto balsamico. L’elevato contenuto di acqua dell’anguria la rende un frutto ideale per rimanere idratati sotto il sole cocente. L’acidità frizzante del vino Rosé bilancia la dolcezza dell’anguria, mentre le sue note fruttate si sposano perfettamente con la feta e la menta. Inoltre, un Rosé secco può esaltare i ricchi aromi di altre macedonie popolari, come mango, frutti di bosco e ananas, rendendole un perfetto rinfresco estivo.

Abbinare il Rosé ai dessert primaverili ed estivi è una scelta deliziosa e rinfrescante. Sia che vogliate un dessert leggero per un pomeriggio caldo o una delizia saporita per la fine della giornata, questo abbinamento è un’ottima opzione. Perché non provarlo e scoprirne personalmente il gusto delizioso?

Fonte foto di copertina: https://www.pexels.com/photo/champagne-glass-with-pink-beverage-8251539/