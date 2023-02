Controllo del Vicinato, riunione dei gruppi: nominato il coordinatore del nucleo “Versegge”

Braccagni, Si è svolta lunedì 20 febbraio, a Braccagni, nella sala riunioni concessa da parte della Banca Tema, la riunione formativa ed informativa dell’Associazione Controllo del Vicinato, prevista dal programma di formazione per la costituzione di nuovi gruppi e nuclei di Controllo del Vicinato..

L’incontro è stato organizzato dal gruppo del Controllo del Vicinato braccagnino, coordinato da Loreno Baroni, per celebrare la nascita del nuovo nucleo costituito nel comprensorio, denominato “Versegge”.

Sono intervenuti Erika Vanelli, consigliere comunale ed aderente al Controllo del Vicinato di Braccagni, Andrea Vasellini, consigliere comunale e coordinatore organizzativo dei gruppi del buon vicinato, Sergio Rubegni, referente dell’Associazione Controllo del Vicinato per Grosseto.

L’assessore alla Polizia Municipale, Riccardo Megale, impossibilitato a presenziare per impegni istituzionali, ha inviato a tutti gli aderenti al Controllo del Vicinato il seguente messaggio al gruppo: “Mi compiaccio con voi per la vostra adesione al programma del buon vicinato, sono in aumento i nuovi gruppi che si stanno affacciando a questo importante progetto per la sicurezza partecipata, spero vivamente che ne nascano sempre di più ed auguro al coordinatore Claudio Pellegrini ed a tutti gli aderenti al nucleo di Versegge buon lavoro”

Ha introdotto la riunione Erika Vanelli, che fa parte del gruppo Controllo del Vicinato di Braccagni, ed ha coadiuvato il nucleo ‘Versegge’ nella sua costituzione: “Sono molto felice per la nascita di questo nucleo che implementa la consistenza degli aderenti al nostro gruppo, conosco bene l’importanza di essere uniti per poter attuare la sicurezza partecipata essendo iscritta da tempo anche al primo Controllo del Vicinato creato sul territorio della provincia di Grosseto, il Chiocciolaia-Cernaia-Squadre Basse. Ringrazio Sergio Rubegni ed Andrea Vasellini, del Controllo del Vicinato Grosseto, per essersi prontamente attivati, alla mia richiesta per la costituzione del vostro nucleo, la Banca Tema per averci ospitato in questa bella sala, e l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale per l’accoglimento delle istanze presentate dal nostro gruppo Controllo del Vicinato di Braccagni -Montepescali – Versegge”

Per le conclusioni dell’incontro, il coordinatore comunale del Controllo del Vicinato Andrea Vasellini ha dichiarato: «Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male, è che gli uomini di bene non facciano nulla, citando Edmund Burke . Già questo aforisma potrebbe da solo riassumere le motivazioni che hanno portato alla nascita ed alla crescita dei gruppi del buon vicinato a Grosseto. L’essere umano moderno, inteso anche come animale sociale, vive oggi un sempre maggiore isolamento. Viviamo una dicotomia, la globalizzazione, e forme di multiculturalismo più o meno forzato, tendono ad appiattire i vari popoli a consumatori apolidi, senza alcun riferimento socio culturale, identità nazionale, religiosa, culturale e sociale. Milioni di persone in contatto tramite social con altri individui dall’altra parte del mondo che non comunicano con i propri vicini. Immersi, in un contesto sempre più eterogeneo, gli individui sono sempre più portati ad un isolamento non trovando portatori di interessi condivisi.

Tale isolamento si traduce anche in una mancanza di coscienza sociale che è alla base del contrasto al crimine. L’indifferenza diffusa alle vicende del proprio vicino porta a tollerare eventi criminosi più o meno gravi che colpiscono la collettività. Se la collettività è disorganizzata, fragile perché i suoi membri non sono solidali fra loro, diventa terreno fertile per il crimine. “Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male, è che gli uomini di bene non facciano nulla”».

Gli aderenti al nuovo Controllo del Vicinato hanno quindi scelto il loro coordinatore nella persona di Claudio Pellegrini.